Volkswagen taglia le stime di utile operativo sulle vendite

Volkswagen riduce le previsioni di utile operativo sulle vendite per il 2024 tra il 6,5% e il 7%, mentre in precedenza era tra il 7% e il 7,5%. Lo rende noto il gruppo automobilistico specificando le altre stime rimangono invariate.

La decisione arriva dopo una riunione del consiglio di sorveglianza di Audi Ag che ha analizzato la situazione del sito di Bruxelles. In questo processo, il consiglio di gestione di Audi Brussels collaborerà con le parti sociali per "sviluppare soluzioni per la ristrutturazione del sito. Al termine di questo processo, lo stabilimento potrebbe tra l'altro essere chiuso", spiega una nota. Della vicenda è stato informato il consiglio di gestione di Volkswagen Ag.

Le spese previste in seguito a utilizzi alternativi o alla chiusura dello stabilimento, che si prevede verranno accantonate nel terzo trimestre, e le perdite sui tassi di cambio in relazione al deconsolidamento di Volkswagen Bank Rus, avranno un'incidenza significativa sul bilancio del gruppo. In totale, tutte le vicende comporteranno un onere complessivo sul risultato operativo fino a 2,6 miliardi di euro nell'esercizio 2024.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA