Mercedes annulla le distanze tra endotermico ed elettrico

Mercedes ha da tempo chiarito la sua strategia in materia di sostenibilità legata all'offerta commerciale, con una proposta che tiene conto sia delle vetture endotermiche che di quelle elettriche, anche oltre il 2030.

Inoltre, ha spiegato che venderà fino al 50% di xEV entro la seconda metà del decennio, ribadendo l'impegno nel realizzare un parco auto a zero emissioni di CO2 entro il 2039. Comunque, è il mercato che comanda e vanno assecondate le sue esigenze.

In Italia, ma anche a livello europeo, è chiaro che le motorizzazioni elettriche stanno impiegando più tempo di quanto previsto per affermarsi, per cui anche nella famiglia E Mercedes ha puntato sull'affiancamento tra proposte elettriche ed elettrificate con tanto di motore endotermico ancora protagonista. Quindi, le elettriche oggi sono una proposta aggiuntiva, forse non per tutti, ma per molti.

Il 30% della clientela Mercedes, allo stato attuale delle cose, oggi vuole un'ibrida, ed il 53% è ancora in dubbio sulla tipologia di auto da acquistare; intanto il diesel con l'elettrificato in Italia rappresenta l'85% delle vendite del brand, e questo indica la fiducia verso il marchio della stella.



L'elettrico va apprezzato e per farlo va guidato, vissuto, per questo Mercedes per le vetture della famiglia E propone un leasing con stesso anticipo e stessa rata per auto con motorizzazioni diverse, annullando la distanza tra elettriche ed elettrificate.

La Classe E, con la E che sta per Executive, ha una grande tradizione, da oltre 75 anni la berlina di ordinanza della stella ha venduto oltre 16 milioni di esemplari nel mondo, quasi 500.000 in Italia. Nella variante All Terrain unisce il meglio dei due mondi, quello delle wagon e quello dei Suv, ma è declinata anche nella versione a ruote alte con la GLE, mentre con la EQE e la EQE Suv è proposta anche in versione 100% elettrica.

Per provarla abbiamo affrontato un viaggio da Bari a Matera in cui abbiamo utilizzato all'andata la EQE e, al ritorno, la cattivissima AMG E 53 Hybrid 4Matic, una plug-in hybrid da ben 585 CV. La prima, una EQE 300 con i suoi 245 CV e la trazione posteriore è risultata comoda, silenziosa, ma anche agile all'occorrenza, portando nel futuro il concetto di comfort della stella. Mentre la seconda, nella variante First Edition, sprigiona la cattiveria delle AMG più pure, in pista è capace di volare fino a 280 km/h, ma su strada sa essere composta e rigorosa, pur manifestando una certa esuberanza ogni volta che il piede destro si appoggia sul pedale dell'acceleratore.





