Stellantis avrà 30 modelli ibridi in Europa quest'anno

Stellantis avrà 30 modelli ibridi disponibili in Europa quest'anno e farà sei nuovi lanci entro la fine del 2026. L'azienda spiega che "l'innovativa trasmissione a doppia frizione elettrificata (eDCT) garantirà una riduzione delle emissioni di CO2 a un prezzo più accessibile rispetto alle auto completamente elettriche e ibride plug-in. Stellantis ha registrato una crescita del 41% delle vendite di modelli ibridi in Europa nel 2024 rispetto al 2023, e prevede di incrementare ulteriormente i volumi di vendita con i prossimi lanci. Stellantis è leader nelle vendite di veicoli a basse emissioni, che comprendono veicoli elettrici a batteria, a celle a combustibile, ibridi e ibridi plug-in nei segmenti A e B e per i veicoli commerciali leggeri del mercato EU30. "In un periodo storico in cui la sostenibilità incontra l'innovazione, Stellantis rinnova il suo impegno nel far progredire la tecnologia ibrida per i clienti europei.Questa tecnologia migliora l'efficienza e le performance dei motori a combustione tradizionali, e ci proietta verso un futuro con emissioni ridotte, autonomia dei veicoli estesa e maggiore accessibilità in termini economici per i clienti" spiega Uwe Hochgeschurtz, chief operating officer di Stellantis per l'Europa allargata. Nei prossimi 10 anni, Stellantis investirà oltre 50 miliardi di euro in tutto il mondo nel campo dell'elettrificazione, contribuendo al conseguimento dei traguardi fissati nel piano strategico Dare Forward 2030. Questi prevedono di raggiungere il 100% del mix di vendite con veicoli elettrici a batteria (BeV) in Europa e il 50% con autovetture e veicoli commerciali leggeri Bev negli Stati Uniti entro il 2030.



