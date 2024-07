BYD inaugura un nuovo impianto in Thailandia

Con l'inaugurazione del suo stabilimento in Thailandia e la costruzione dell'8 milionesimo veicolo a nuova energia (NEV) a Rayong, BYD compie un ulteriore passo nell'espansione globale dell'azienda. Nello specifico, BYD ha realizzato il nuovo impianto da 150.000 veicoli l'anno in appena 16 mesi, uno stabilimento completo di linee di stampaggio, verniciatura, saldatura, assemblaggio finale e produzione di componenti per auto, che offrirà lavoro a circa 10.000 addetti.

"BYD è un produttore di automobili leader a livello mondiale e un pioniere dell'industria cinese dei veicoli a nuova energia - ha dichiarato il Ministro dell'Industria della Tailandia, Pimphattra Wichaikul - l'investimento di BYD in Thailandia, insieme alla sua avanzata tecnologia produttiva, favorirà lo sviluppo dell'industria dei veicoli a nuova energia in Thailandia e nell'ASEAN". Inoltre, l'ambasciatore cinese in Thailandia, Han Zhiqiang, ha sottolineato gli stretti legami e la duratura amicizia tra Cina e Thailandia.

