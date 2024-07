IDV (Iveco) firma un contratto con l'esercito brasiliano

IDV, il brand di Iveco Group N.V.

(EXM: IVG) specializzato nel settore della difesa e del settore civile dispositivi di protezione, ha firmato un contratto con l'Esercito brasiliano, attraverso l'Army Manufacturing per la fornitura di 420 LMV-BR 2 (Light Multirole Vehicle) nell'arco di 10 anni, con le prime unità che dovrebbero essere consegnate nel 2026. Il valore del contratto è di 1,4 miliardi di real brasiliani (ca. 235 milioni di euro a cambi correnti).

Questo contratto - si legge in una nota di Iveco - segna un'altra importante pietra miliare nella partnership tra l'esercito brasiliano e IDV, la cui solida collaborazione ha una lunga storia, tra cui la fornitura di 700 unità del 6x6 anfibio veicolo blindato "Guarani" e 32 unità del LMV-BR.

I nuovi veicoli LMV-BR 2, noti come "Guaicurus" in Brasile, saranno prodotti nello stabilimento IDV di Sete Lagoas, Brasile.





