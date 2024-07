Trevigiana Texa produce inverter per Lamborghini Revuelto

E' la società dell'automotive trevigiana Texa, di Monastier (Treviso), l'azienda scelta da Lamborghini per la fornitura di inverter e delle centraline per la propulsione elettrica della supercar ibrida Lamborghini Revuelto.

Lo riferisce la stessa azienda spiegando che i dispositivi, sviluppati nella propria divisione e-Powertrain, consistono in un inverter doppio anteriore ed uno singolo montato, invece, nella parte posteriore del veicolo.

Per la partnership con il prestigioso marchio automobilistico, Texa ha ricevuto da Volkswagen il riconoscimento "Local hero" riservato ai propri migliori dieci partner.



