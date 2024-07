In Spagna accordo Ford-sindacato per il taglio di 626 lavoratori

Accordo tra la direzione di Ford Spagna e il sindacato Ugt per la gestione di un eccesso di personale nello stabilimento di Almussafes (Valencia) pari a 1.622 dipendenti: per 626 di loro si prospetta lo scenario del licenziamento, sotto forma di pre-pensionamenti o esodo con incentivi, mentre per altri 996 posti verrà attivato un piano di cassa integrazione a rotazione dal prossimo 18 luglio al 31 dicembre, con stipendi pagati all'85%. È quanto annunciato dalla Ugt stessa (sindacato maggioritario tra i dipendenti di Ford Spagna) e reso noto dai media iberici, tra questi l'agenzia Efe.

La necessità da parte di Ford di tagliare parte del personale in Spagna era nota da tempo: la multinazionale ha scelto Almussafes come suo futuro polo europeo di produzione di veicoli elettrici, ma i piani in tal senso non partiranno nell'immediato. Per i dipendenti che andranno ora in cassa integrazione, il sindacato si aspetta che a partire da gennaio 2025 vengano supportati attraverso un piano ad hoc del governo fino al 2027, quando dovrebbe partire una nuova linea di produzione per un veicolo "multienergia".



