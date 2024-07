Per le aziende Toyota investimenti da 94 milioni in E-R

Lte, come proponente, e Toyota Material Handling Manufacturing Italy Spa, come aderente, hanno illustrato alla Regione Emilia-Romagna un programma di investimenti promosso dalle due società del gruppo Toyota. Il piano punta a incrementare del 20% la capacità produttiva e migliorare la qualità del prodotto attraverso una semplificazione della fase di assemblaggio nello stabilimento Lte di Ostellato, nel Ferrarese, e ad ampliare la capacità produttiva dello stabilimento di Bologna attraverso la realizzazione di un'area per la logistica ad altissima automazione. Inoltre sono previsti due progetti per sviluppare la base tecnologica della nuova generazione di veicoli meccanici.

Gli investimenti valgono 94 milioni: 47 nel sito ferrarese e 28 in quello bolognese, mentre i restanti 18,5 milioni finanzieranno i due progetti di ricerca e sviluppo per prodotti sostenibili elettrici e a idrogeno. Nel medio termine sono previste circa 300 nuove assunzioni.

Il programma di investimenti è incluso in una proposta presentata nei mesi scorsi al Mimit per accedere alle agevolazioni previste dal bando di Contratto di sviluppo. La Regione, chiamata a esprimere un parere di merito, ha confermato la coerenza della proposta con le priorità di sviluppo regionali. Il parere positivo di viale Aldo Moro, notificato ufficialmente oggi a Invitalia, delegata alla procedura dal Mimit, è arrivato dopo la presentazione da parte dei proponenti all'assessore regionale allo sviluppo economico Vincenzo Colla.

"Programmi di investimento come questo rafforzano tutto il perimetro del settore della Motor Valley e della filiera della meccanica aumentandone la competitività", commenta Colla.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA