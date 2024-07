Eric Laforge alla guida di Ram e Dodge in Europa allargata

Eric Laforge è il nuovo responsabile di Ram e Dodge in Europa allargata, mantenendo la sua attuale responsabilità come numero uno del brand Jeep in Europa alalrgata, sotto la responsabilità di Uwe Hochgeschurtz, chief operating officer di Stellantis nella regione.

Laforge sostituisce Domenico Gostoli che diventerà direttore della Business Unit Veicoli Commerciali (Lcv) di Stellantis in Italia, riportando a Santo Ficili, managing director di Stellantis in Italia, in sostituzione di Gianluca Zampese.

Domenico Gostoli assumerà la guida di Lcv Military Sales & Ram Brand Fleets in Europa allargata, riportando ad Anne Abboud, Global Head di Lcv sales e responsabile di Lcv in Europa allargata.

"Eric è un leader con una lunga carriera nel settore automobilistico e una comprovata esperienza nello sviluppo dei brand e nelle vendite. Sfrutterà le sue conoscenze per garantire che i nostri marchi iconici continuino a crescere nei mercati europei. Vorrei anche ringraziare Domenico per il suo ruolo determinante nella fondazione e nella crescita dei brand Ram e Dodge in Europa. Gli porgo i miei migliori auguri per nuovi successi e un'espansione delle attività dei veicoli commerciali nella regione" commenta Hochgeschurtz.



