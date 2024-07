Aramco ha un accordo per entrare in HORSE Powertrain Limited

Aramco è pronta ad entrare in HORSE Powertrain Limited, l'azienda creata il 31 maggio 2024 dal Gruppo Renault e Geely con sede sociale a Londra, nel Regno Unito. Nello specifico, l'azienda leader nel settore dell'energia e dei prodotti chimici, Aramco, ha siglato accordi definitivi per acquisire una quota di partecipazione del 10% in HORSE Powertrain Limited in parti uguali dal Gruppo Renault e Geely, che manterranno rispettivamente una quota del 45%. Il prezzo di tale operazione sarà basato su un valore aziendale di 7,4 miliardi di euro. Un investimento che andrà a rafforzare il contributo di Aramco alla transizione energetica mondiale mediante lo sviluppo e la commercializzazione di soluzioni di mobilità più sostenibili. Allo stesso tempo, però, gli accordi comprendono anche una collaborazione tra Aramco e Valvoline su tecnologie, carburanti e lubrificanti a livello di motori termici.

Infatti, sia Aramco, che il Gruppo Renault e Geely sono concordi sul fatto che, per una decarbonizzazione di successo dell'industria automotive, è necessario abbinare diverse tecnologie, come motori termici ad alta efficienza, trasmissioni, motori ibridi, carburanti alternativi come i carburanti sintetici a basso contenuto di carbonio e l'idrogeno, ma anche l'elettrificazione dei veicoli, per sostenere la transizione energetica e l'evoluzione della mobilità in tutto il mondo.

