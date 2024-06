Tesla Model Y: è crollo delle vendite europee in maggio

Dall'altare alla polvere: Tesla Model Y che è stata l'autovettura più venduta al mondo ed anche in Europa nel 2023, è precipitata in maggio dal primo al 18mo posto nel mercao continentale, con un calo rispetto allo stesso mese dello scorso anno del 49%.

Secondo Dataforce, le vendite della Model Y - che sono arrivate in maggio a "sole" 10.582 unità - sono entrate i crisi per diversi fattori concomitanti, tra cui il minore interesse degli automobilisti europei per i veicoli elettrici, la rimozione dei sussidi statali in diversi mercati (tra cui quello strategico della Germania) e lo sciopero dei lavoratori portuali in Svezia che ha influenzato negativamente le consegne di Tesla.

Dataforce segnala che la lotta per il primato delle immatricolazioni in Europa nel mese di maggio ha visto 'duellare' la T-Roc e la Golf della Volkswagen oltre all'indistruttibile (dal punto di vista commerciale) Dacia Sandero. I dati segnalano rispettivamente 19.748 unità per la T-Roc, 19.333 per la Golf e 18.676 per la Sandero.



