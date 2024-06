Vucic, a luglio via a produzione nuova auto elettrica in Serbia

Comincerà il mese prossimo la produzione della nuova auto elettrica nello stabilimento di Kragujevac, in Serbia. Lo ha detto oggi il presidente Aleksandar Vucic. Parlando in serata in conferenza stampa, Vucic ha affermato che l'11 luglio il nuovo modello sarà presentato in Italia. "Nella seconda metà di luglio inaugurerò la produzione di tale veicolo insieme agli ospiti di Stellantis", ha detto il presidente. A Kragujevac si è prodotta per anni la Fiat 500L, e lo stabilimento negli ultimi mesi è stato ristrutturato e adattato alla produzione del nuovo modello di auto elettrica di Stellantis.



