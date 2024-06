Accordo Volkswagen-Vulcan Green Steel per tagliare la CO2

Il Gruppo Volkswagen ha annunciato un altro importante passo in avanti verso la neutralità del carbonio di tutto il suo sistema industriale. Lo farà grazie ad una nuova partnership con il conglomerato Vulcan Green Steel che produrrà acciaio 'verde' a basso tenore di carbonio in Oman, sfruttando energie rinnovabili eoliche e solari.

Volkswagen AG e Vulcan Green Steel hanno infatti firmato un memorandum of understanding (MoU) per attivare una partnership centrata sull'acciaio a basso tenore di carbonio, elemento chiave della strategia dell'acciaio verde del Gruppo di Wofsburg.

Grazie a Vulcan Green Steel verranno coperte fino a 300mila tonnellate del fabbisogno annuale e saranno utilizzate dagli impianti di produzione del Gruppo dal 2027 in poi.

Volkswagen AG potrà usufruire così dei vantaggi offerti dalla strategia Mine to Metal di Vulcan.

Il nuovo partner di Volkswagen fa infatti parte di Jindal Steel Group, che è un conglomerato industriale diversificato che opera in India, Oman, Africa e Australia con attività nel settore dell'acciaio, dell'estrazione del minerale di ferro e dell'energia, nonché dell'idrogeno.

L'impianto Vulcan da cui arriverà l'acciaio verde per Volkswagen - che è attualmente in fase di costruzione in Oman - utilizzerà infatti energia 'pulita' che, una volta completata la transizione, ridurrà le emissioni di carbonio del 70%.

"Vogliamo raggiungere la neutralità del carbonio di tutto il nostro sistema industriale al più tardi entro il 2050 - ha commentato Dirk Große-Loheide, membro del board della marca Volkswagen con responsabilità degli acquisti e membro del comitato esecutivo allargato di Volkswagen AG - e l'utilizzo dell'acciaio a basso tenore di carbonio rappresenta un passo importante in questa direzione".

La nuova partnership fa parte di una serie di iniziative del Gruppo Volkswagen per espandere l'uso dell'acciaio verde nella produzione. Dal 2022 l'azienda di Wolfsburg collabora infatti con Salzgitter AG e detiene - tramite la sua controllata Scania - anche una partecipazione nel produttore svedese di acciaio verde H2 Green Steel.

