Jaguar ha costruito l'ultimo esemplare di F-Type

E' stata costruita l'ultima Jaguar F-Type, precisamente 50 anni dopo l'ultima E-Type, si tratta di una versione spider con livrea Giola Green, interni in pelle marrone chiaro e tetto nero, come riporta autocar.co.uk.

Questo esemplare entrerà a far parte della collezione Jaguar Daimler Heritage, a Gaydon, insieme alle ultime XE, XF ed XF Sportbrake realizzate. Mentre nel Regno Unito le F-Type saranno ancora disponibili negli showroom del brand fino all'inizio del 2025.

A livello numerico, sono stati 87.731 gli esemplari di F-Type costruiti, 15.000 in più rispetto alla E-Type, come afferma autocar.co.uk.

Con una produzione attuale fatta esclusivamente di Suv, Jaguar ha in cantiere una nuova gran turismo elettrica che sarà realizzata sulla nuova piattaforma JEA, che dovrebbe arrivare nel corso dell'anno.



