Dongfeng è pronta all'offensiva europea con nuovi modelli

Dongfeng è pronta a concorrere sul mercato europeo con i modelli denominati, rispettivamente, Voyah, Free, Voyah Dream e Mhero I, mentre la gamma elettrica sarà completata dalle vetture che rispondono ai nomi di Box e 007, le quali saranno vendute anche sul mercato italiano. La prima è una city car pensata per giovani e famiglie, la cui vendita, in base alle previsioni del brand, inizierà nel nostro paese a fine 2024. La seconda, invece, è una coupé elettrica già presente in Cina, che, secondo il marchio, potrebbe sbarcare sul mercato europeo nella prima metà del 2025.

L'arrivo di questi modelli va ad integrare il piano di sviluppo di un'azienda entrata in Europa nel 2022, dalla Norvegia, prima di approdare in Svezia, Danimarca, Islanda e Finlandia e, dal 2024, in Italia, Germania, Svizzera e Spagna.

A proposito del nostro mercato, In Italia, Dongfeng ha firmato una collaborazione con la società Car Mobility e sta definendo gli accordi per il primo showroom ufficiale sul territorio.



