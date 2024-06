La Cina minaccia il ricorso al Wto contro i dazi dell'Ue

(di Antonio Fatiguso) Pechino "si riserva il diritto di ricorrere" al Wto contro i nuovi dazi dell'Ue all'import di auto elettriche made in China. All'indomani della mossa di Bruxelles, il Dragone è pronto "a prendere tutte le misure necessarie per difendere con forza" i diritti e gli interessi delle sue imprese, ha detto il portavoce del ministero del Commercio He Yadong, puntando il dito contro un provvedimento all'insegna del protezionismo, ma sperando in un compromesso entro gli inizi di luglio, prima dell'entrata in vigore delle tariffe.

La Commissione europea, nel piano presentato mercoledì, ha deciso di adottare, tra l'altro, dazi provvisori e aggiuntivi del 17,4% per il colosso mondiale delle e-car Byd, del 20% per Geely e del 38,1% per Saic, sulla base del livello di sussidi statali ricevuti da ogni singola compagnia. In Borsa, tuttavia, le azioni dei produttori cinesi di e-car hanno vissuto in gran parte incassato solidi guadagni sui listini di Hong Kong e Shanghai: Byd ha avuto un'accelerata del 5,82%, Geely dell'1,69% e Li Auto dell''1,99%. Leapmotor del 2,66% e Nio dell'1,31%. In territorio negativo, invece, Xpeng (-1,53%) e Saic (-1,55%). In sofferenza, invece, i titoli europei, soprattutto dei gruppi che producono o vendono molto in Cina a partire da Volvo, Porsche, Volkswagen e Renault, tutti con perdite tra il 2 e il 6%.

La mossa di Bruxelles è stata "modesta rispetto alle rigide tariffe del 100% sull'import di e-car cinesi negli Stati Uniti, quadruplicate dal 25% di maggio", ha scritto Vincent Sun, analista di Morningstar. A dicembre, Byd si è impegnata a costruire un nuovo stabilimento di veicoli elettrici in Ungheria dopo averne aperto già uno di autobus elettrici. Geely possiede la Volvo e ha iniziato a spostare la produzione di alcuni veicoli dalla Cina al Belgio. La creazione di fabbriche locali potrebbe essere "la soluzione definitiva" per i produttori cinesi di apparecchiature originali nel lungo termine, ha notato Nomura, secondo cui le società stanno lavorarndo sull'espansione all'estero "per adattarsi meglio al mercato globale".

Gli analisti di Citi, invece, hanno rilevato che le tariffe aggiuntive dell'Ue sono da considerare "generalmente benigne" rispetto alle loro stime del 25%-30%, non sufficienti per far deragliare il settore. Più interessante è l'esame di Byd, i cui margini lordi superano il 20%, facendone un raro esempio a livello globale di produttore di veicoli elettrici redditizio.

In altri termini, la società ha spazi di manovra in mezzo alle guerre dei prezzi e agli aumenti tariffari sul fronte domestico e globale. Supponendo che il rialzo dei dazi sia diviso equamente tra Byd e il cliente, Citi ha stimato che le sue esportazioni in Europa possano gestire un margine di profitto netto dell'8,6%, sulla base della produzione attuale.

Insomma, a dispetto della stretta Ue, il comparto dell'auto del Dragone sarebbe in condizioni di guadagnare altre posizioni.

Le case cinesi, infatti, hanno venduto più delle loro controparti Usa per la prima volta nel 2023: i marchi mandarini sotto la guida di Byd hanno venduto 13,4 milioni di nuovi veicoli, contro gli 11,9 milioni di brand come Ford e Chevrolet, in base ai dati di Jato Dynamics. Le vetture nipponiche hanno mantenuto la leadership, precedendo quelle europee.

E' possibile, quindi, che la Cina replichi a Bruxelles evitando "di alimentare uno scontro che non sarebbe utile alle parti", hanno osservato con l'ANSA fonti di settore. Le ultime ipotesi vedono le industrie del Dragone, secondo le indiscrezioni del Global Times, raccogliere elementi per presentare la richiesta formale alle autorità di indagini antidumping sull'import di carne di maiale e antisovvenzioni sui prodotti lattiero-caseari provenienti dall'Ue.



