Accordo Gac-Changan in Cina per migliorare la competitività

Le due Case costruttrici cinesi Gac Group e Changan Automobile hanno firmano un accordo quadro per attivare una cooperazione strategica con l'obiettivo di "sfruttare i rispettivi punti di forza e a perseguire vantaggi reciproci".

Questa nuova collaborazione , si legge nella nota diffusa congiuntamente, coprirà aree quali piattaforme e tecnologie condivise, ecosistemi della catena industriale, affari internazionali e finanziamenti industriali. Come ha sottolineato Il presidente del gruppo Gac, Zeng Qinghong, l'operazione punta a migliorare collettivamente la competitività dell'industria automobilistica cinese. "Il nostro sistema industriale sta attraversando in Cina cambiamenti senza precedenti - ha detto Qinghong - e lo fa abbracciando la direzione strategica e la missione storica di rafforzamento ed espansione dei marchi nazionali".

Il programma di collaborazione è visto come una scelta proattiva per aumentare la competitività complessiva e lo sviluppo sostenibile di entrambi i gruppi, nonché un passo necessario per facilitare lo sviluppo di alta qualità nel settore automobilistico attraverso la sinergia delle aziende statali centrali e locali.

Va ricordato al riguardo che Gac è un'un'impresa statale centrale ed opera con i brand Trumpchi, Aion, Hycan ma anche Gac Toyota, Gac Honda e Gas Mitsubishi. A sua volta Changan Automobile è un'impresa statale locale ed è presente sul mercato con i brand Changan Auto, Changan Nevo, Deepal, Avatr e Kaicene.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA