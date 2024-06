Nuova sede moderna per Caterham 'artigiano' della tradizione

Caterham si espanderà nei prossimi anni utilizzando una nuova sede operativa a Dartford, nel Kent.

Potrà così aumentare la produzione del 50% e raggiungere l'obiettivo di 750 unità all'anno.

Allo scopo è stato realizzato un "investimento multimilionario" da parte della nipponica VT Holdings - uno dei maggiori gruppi globali di vendita di auto nuove e usate che dal 2021 ha la proprietà del costruttore britannico specializzato nelle auto sportive della gamma Seven (in origine un modello Lotus).

Con il trasferimento della Caterham in una struttura di oltre 5.000 metri quadri - situata in nel parco industriale chiamato Dartford X - viene inaugurato un nuovo quartier generale globale che ospita i team di produzione, ingegneria, sport motoristici e commerciali.

La vicinanza alla precedente fabbrica ha consentito il mantenimento della forza lavoro qualificata responsabile dell'assemblaggio manuale di tutte le auto.

Dopo nove mesi di allestimento e trasformazione, il nuovo edificio ora dispone di moderne cabine di verniciatura, di un'officina motori, di un magazzino ricambi e di 33 aree individuali, dove ogni un singolo team è responsabile della costruzione completa di una Seven.

Da oggi, gli appassionati della marca Caterham potranno anche prenotare un tour della nuova fabbrica. E' inoltre previsto di aggiungere altre esperienze personalizzate per i clienti, tra cui eventi e consegne delle Seven in fabbrica.

"Siamo entusiasti di annunciare l'inizio delle operazioni nel nuovo stabilimento di Caterham - ha dichiarato Kazuho Takahashi, ceo di VT Holdings - Questa struttura moderna esemplifica la dedizione incrollabile e il supporto di VT Holdings per l'iconico marchio britannico Caterham".

"Da questa nuova sede - ha sottolineato Takahashi - continueremo ad essere orgogliosi di fornire auto sportive di qualità sempre più elevata ai nostri clienti in tutto il mondo".

