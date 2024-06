'La Fiat 500 ibrida arriverà già a fine 2025'

Stellantis anticipa i tempi per la nuova Fiat 500 ibrida che sarà prodotta presso lo storico stabilimento di Mirafiori: il debutto è previsto tra fine 2025 e inizio del 2026. Il modello ibrido affiancherà la Fiat 500e, anch'essa progettata, ingegnerizzata, e disegnata a Mirafiori.

Lo ha annunciato Olivier Francois, ceo di Fiat e responsabile a livello globale del marketing di Stellantis. Fiat ha anche presentato una nuova edizione speciale: la Fiat 500e Mirafiori che vuole "celebrare i lavoratori e Mirafiori 50 anni dopo il debutto della 131 Mirafiori nel 1974". Ne saranno fatte 500, disponibili solo in Italia da quest'estate.

"Il 70% delle Fiat vendute in Italia - sottolinea Francois - sono prodotte all'interno del Bel Paese, il quale è centro nevralgico e motore del marchio, Fiat riafferma il proprio legame con la manifattura e la produzione italiana". Il ceo di Fiat in un video da MIrafiori racconta il ruolo strategico dello stabilimento Fiat, la produzione della nuova Fiat 500 Ibrida a Torino e l'importanza dell'Italia per il marchio. Olivier ricorda che Stellantis produce in Italia la 500e, la 500X, la Panda e il Fiat Professional Ducato e che nel 2023 Fiat ha prodotto proprio in Italia una vettura su tre vendute globalmente. Questa cifra è ancora più alta in territorio italiano dove il 70% delle Fiat vendute è stato assemblato in Italia.

"Non mi aspetto che ci saranno altri fondi, ma me lo auguro.

Qualcosa di più strutturale ci permetterebbe di lavorare in maniera più sicura" prosegue Francois. "Non mi aspettavo - ha aggiunto - che gli incentivi per le auto elettriche sarebbero finiti in poche ore. Sono rimasto molto sorpreso. Contavamo moltissimo sulla democratizzazione dell'elettrico, pensando ai privati, alle famiglie meno abbienti, alla possibilità per tutti di provare elettrico con una spesa contenuta. Un'opportunità che non abbiamo avuto il tempo di sfruttare. Speriamo di averla ancora perché il nostro obiettivo è l'accessibilità della mobilità urbana elettrica a tutti".



