Mercato auto in calo,unica certezza è Panda:regina delle vendite

In un mercato che a maggio registra una situazione di paralisi riportando un segno negativo rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, l’unica certezza resta la Fiat Panda che si conferma regina delle vendite doppiando i diretti concorrenti e superando quota 8.800 unità. Seconda classificata, nella top ten dei modelli più richiesti dai clienti italiani, la berlina Citroen C3 che supera le 4mila unità e che si conferma prima nel mercato delle vetture con alimentazione a benzina.

Sul gradino più basso del podio un’altra reginetta del mercato italiano, la Lancia Ypsilon con 3.824 unità, seguita da un altro modello Stellantis, la nuova Jeep Avenger con 3.756 esemplari venduti. L’altra metà della classifica si compone di vetture dei brand stranieri, con Toyota che conquista i clienti italiani con Yaris (2.790), soprattutto in versione Cross (3.329). Tra le più vendute in Italia anche la Volkswagen T-Roc (3.227), la Renault Clio (3.195), la Dacia Sandero (3.098) e la MG ZS (2.851).

Ad eccezione del mercato delle ibride elettriche (HEV) che riporta una crescita, a maggio, superando la quota del 40%, e delle vetture alimentate a benzina che continuano a ricoprire una buona 'fetta di mercato', ben il 32%, tutti gli altri tipi di alimentazione registrano una significativa flessione. In particolare, il segno negativo coinvolge il mercato dei full electric (BEV) e degli ibridi plug-in che riportano una contrazione sul mese precedente, attestandosi rispettivamente a quota 3,6% e 3,3%. Numeri probabilmente ‘condizionati’ dall’attesa per gli incentivi statali per l’acquisto di nuove auto, partiti lo scorso 3 giugno e andati esauriti in poche ore.

