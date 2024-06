Noleggio, boom di richieste su comparatore online

Sono stati circa 150.000 gli italiani che, dal lancio del servizio, hanno effettuato ricerche o avuto contatti con Guido Lascelta, comparatore online dedicato al confronto delle offerte di veicoli a noleggio che aiuta a individuare l'auto più adatta alle specifiche esigenze dei singoli driver. Il dato ha registrato una decisa accelerazione dal lancio del portale lo scorso anno: +60% di utenti unici, il tasso di interazione degli utenti con il portale che è cresciuto di 12 punti percentuali e un aumento di quasi 1 minuto della durata media delle visite.

Un trend in ascesa nelle preferenze degli italiani che - anche secondo i recenti dati presentati dall'Associazione Aniasa che conta ad oggi 162.000 privati (71.400 con partita Iva e 90.600 con solo codice fiscale) - hanno preferito alla proprietà dell'auto un uso per un periodo di 36-48 mesi.

I dati rivelano, inoltre, quali città si distinguono per la maggiore richiesta di informazioni sul noleggio e in testa a questa classifica troviamo Milano (il 23% dei contatti del sito provengono dal capoluogo meneghino), seguita da Roma (15%), Torino (4%), Napoli (4%), Bologna (3%).

''L'interesse per il noleggio che registriamo attraverso il portale e il nostro contact center è in continua ascesa, complice anche la crescita dei costi di gestione dell'auto che mediamente hanno superato i 1.200 euro annui e l'aumento dei prezzi di listino dei nuovi modelli lanciati sul mercato. In questa fase, il cliente si avvicina al momento di cambiare la propria vettura in totale confusione sulla scelta da operare, sulla modalità di acquisizione da preferire e sull'alimentazione più adeguata ai propri consumi. Attraverso il supporto di Guido Lascelta lo aiutiamo a comprendere meglio le proprie necessità e a compiere, in totale trasparenza e consapevolezza, la scelta più conveniente e in linea con le reali esigenze di mobilità", ha commentato Angelo Simone, ideatore e ceo di Mobility Ecolution la start up che ha lanciato sul mercato il portale.





