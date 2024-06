Geely accelera sull'elettrico, da St il carburo di silicio

STMicroelectronics e la cinese Geely Auto hanno firmato un accordo a lungo termine per la fornitura di carburo di silicio volto ad accelerare la collaborazione già esistente sui dispositivi in SiC.

Secondo i termini di questo contratto pluriennale, ST fornirà a diversi marchi di Geely Auto dispositivi di potenza in Sic per veicoli elettrici a batteria (Bev) di fascia medio-alta, dando impulso alla strategia di trasformazione dei Nev di Geely Auto con prestazioni superiori, velocità di ricarica più elevate e una maggiore autonomia di guida.

Inoltre, facendo perno sulla loro collaborazione di lunga data in diverse applicazioni automotive, Geely e ST hanno istituito un laboratorio congiunto per scambiarsi informazioni ed esplorare soluzioni innovative correlate alle architetture elettroniche/elettriche delle automobili (come l'infotainment di bordo o i sistemi Smart Cockpit), ai sistemi avanzati di assistenza alla guida (Adas) e ai Nev (veicoli elettrici urbani ndr).



