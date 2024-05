Ft, Stellantis in trattative per nichel in Indonesia

Stellantis è in trattative per investire in una fonderia di nichel in Indonesia e assicurarsi le forniture del metallo fondamentale per i suoi piani di espansione dei veicoli elettrici. Lo afferma il Financial Times, secondo cui la negoziazione, di cui non si conoscono i termini finanziari, è con l'indonesiana Vale e la cinese Huayou Cobalt, uno dei maggiori produttori mondiali di nichel e cobalto, che come la casa automobilistica non hanno voluto rilasciare commenti. "Un potenziale investimento indonesiano riflette le ambizioni di Stellantis che prevede di investire 50 miliardi di euro sull'elettrico nel prossimo decennio, con l'obiettivo di raggiungere emissioni nette di carbonio pari a zero entro il 2038", evidenzia il giornale economico, ricordando che "negli ultimi anni la casa automobilistica ha siglato accordi con fornitori di materiali per batterie elettriche in tutto il mondo". L'investimento di Stellantis "sarebbe una vittoria cruciale" per l'Indonesia, che sta cercando di attirare le case automobilistiche occidentali nella sua industria del nichel, finora dominata dalle aziende cinesi, che hanno investito miliardi di dollari. L'Indonesia che domina il mercato del nichel è in trattative anche con altre case automobilistiche europee.



