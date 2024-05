Divisione Renault Horse fornirà motori Ice alla turca Habaş

Primo importante contratto esterno per Renault Horse, la divisione esterna del Gruppo della Losanga (creato parallelamente ad Ampere) di cui fa parte anche Geely e dedicata allo sviluppo ed alla produzione di motori termici elettrificati e non oltre che di cambi manuali e trasmissioni automatiche.

Horse ha firmato, nell'ambito di un contratto pluriennale, un accordo per fornire motori diesel alla Casa automobilistica turca Habaş ed arriva dopo accordi di minori dimensioni attivati negli scorsi mesi con produttori del sudamerica.

Questo a conferma della validità del progetto globale di Renault che utilizza già stabilimenti in sette Paesi (Argentina, Brasile, Cile, Portogallo, Romania, Spagna e Turchia) e che vede anche il coinvolgimento della Aramco, il colosso saudita del petrolio e degli idrocarburi.

"Questo primo importante accordo con un nuovo produttore automobilistico - ha commentato Patrice Haettel, amministratore delegato di Horse - è una pietra miliare significativa per l'azienda e sottolinea davvero la nostra ambizione di fornire propulsori a basse emissioni leader della categoria ai clienti di tutto il mondo".

Habaş, un noto gruppo industriale ed energetico in Turchia, ha prodotto fino ad ora camion pesanti, autobus e veicoli commerciali pesanti.

Ma l'accordo con Horse riguarderebbe una imminente fabbricazione di berline, suv e commerciali leggeri - in concorrenza con il Gruppo Togg - con motorizzazione termica anche ibrida. Habaş allo scopo si sta preparando a riavviare l'attività nello stabilimento di Manisa che apparteneva alla Honda e che è stato acquistato nel 2021.

Il turbodiesel M920 di Horse è un quattro cilindri da 2,0 litri che eroga una potenza massima di 170 Cv a 3.500 giri/min, con una coppia massima di 380 Nm a soli 1.500 giri/min.

Nell'accordo si parla di Rwd (trazione posteriore) aspetto che potrebbe confermare una prima destinazione nell'ambito dei commerciali leggeri.

La Casa automobilistica turca Habaş appartiene, assieme a molte altre attività, a Mehmet Rüştü Başaran che è noto anche per la sua passione per le vetture da collezione. Nei suoi garage ci sono tra le altre sette Ferrari (288 GTO, F40, F50, Enzo, LaFerrari, FXX Evo e Superamerica) due Lamborghini (Reventon e Aventador) e una Maserati MC12 nella tipica colorazione bianca-blu.



