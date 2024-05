McLaren definisce futura filosofia design ispirata al racing

McLaren sta lavorando ad una nuova filosofia stilistica, che servirà per portare sul mercato una gamma - ancora più esclusiva ed emozionale - di auto sportive con motore a benzina, ma che sarà anche il punto di riferimento per i prossimi debutti, come i suv e i modelli elettrici.

Ad anticipare questo 'aggiustamento' di rotta è stato Tobias Sühlmann, chief design officer di McLaren Automotive, che nel corso di una intervista con il magazine britannico Autocar ha detto che le prossime auto saranno ancora più riconoscibili come McLaren.

"Fatte salve le proporzioni - ha spiegato - sicuramente vedrete un muso basso e lungo nella parte anteriore; uno sbalzo posteriore corto, linee prestazionali nella fiancata inclinata in avanti e un'apertura nella parte posteriore" a richiamare le auto da corsa.

Chi le osserverà dirà "sì, quella è una McLaren. Sarà una dichiarazione riconoscibile e potente". Parlando della sua azienda - dove è ritornato dopo un periodo in Bentley - Sühlmann ha detto "Veniamo dalle corse e tutto ne fa parte".

"Dobbiamo esaminare il marchio nella sua interezza e il suo Dna per comprendere e plasmare il futuro. Abbiamo una forte base di fan e una forte base di clienti e le persone acquistano e amano i nostri prodotti lo fanno per la nostra eredità agonistica".

Ora interamente di proprietà del fondo di investimento sovrano del Bahrein, McLaren sta guardando sotto la guida dell'ex Ferrari Michael Leiters per la sua divisione automobilistica a un futuro ampliamento della gamma, che includerà quasi certamente suv e modelli elettrici.

