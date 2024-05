Prometeon celebra 30 anni in Egitto e accelera sulla ricerca

Prometeon Tyre Group, azienda che opera nella produzione e commercializzazione di pneumatici per i settori industriali, agro e Otr, celebra i 30 anni dello stabilimento di Alessandria d'Egitto. Nell'occasione sono stati lanciati i primi pneumatici con il proprio marchio da quando l'azienda è stata fondata nel 2017.

Un intenso programma di ricerca e sviluppo ha visto oltre 6.000 pneumatici testati e più di 200 milioni di chilometri percorsi in tutte le condizioni climatiche e stradali. La serie dei pneumatici a marchio Prometeon sarà inizialmente disponibile sui mercati dell'Egitto, del Medio Oriente e dell'Africa. Entro la fine del 2024 i nuovi pneumatici saranno distribuiti anche in Europa e Turchia.

Il sito produttivo di Alessandria si estende su una superficie di 300.000 metri quadrati e impiega più di 2.000 persone. Dal 1994 il sito ha prodotto oltre 19 milioni di pneumatici e dal 2022 ha iniziato un programma di investimenti in innovazione tecnologica e sostenibilità per oltre 85 milioni di euro, che proseguiranno fino al 2026. Il sito produttivo si distingue anche per la biodiversità grazie alla presenza di un'oasi verde. La struttura ospita il quarto centro di ricerca e sviluppo di Prometeon Tyre Group.

"Oggi è un'occasione storica per il nostro gruppo, poiché il brand Prometeon debutta sui nostri pneumatici più innovativi, la Serie 02", afferma Roberto Righi, ceo di Prometeon Tyre Group.

"Stiamo entrando - aggiunge - in una nuova fase della storia di Prometeon, forti di un'eredità di oltre 100 anni di know-how e più di 150 milioni di pneumatici prodotti. Questo lancio coincide con il trentesimo anniversario del nostro sito produttivo in Egitto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA