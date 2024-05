Toyota: utili record nell'anno fiscale a 29,6 miliardi di euro

L'accelerazione della domanda post Covid e la svalutazione dello yen spingono a livelli record gli utili della Toyota nell'anno fiscale concluso a marzo. Il risultato netto del primo produttore al mondo di auto si assesta a 4.940 miliardi di yen, pari a 29,6 miliardi di euro, mentre il fatturato è cresciuto del 21,4% a 45.100 miliardi di yen. Per l'anno fiscale in corso, tuttavia, la casa automobilistica stima un rallentamento dei profitti del 27,8% a 3.570 miliardi di yen. Secondo le stime del costruttore auto nipponico il deprezzamento dello yen ha dato un contributo all'utile di circa 685 miliardi di yen (4,10 miliardi di euro). Nello specifico, il risultato operativo è più che raddoppiato a 5.350 miliardi di yen nell'anno fiscale 2023, superando per la prima volta la soglia dei 5.000 miliardi tra tutte le aziende giapponesi. Risultati incoraggianti anche per le immatricolazioni dell'intero gruppo Toyota - che comprende la Daihatsu e la Hino Motors, in rialzo del 5% a 11,09 milioni di unità, spinte dalla popolarità delle vetture coi motori ibridi, con un più 31%. Oltre all'utile e fatturato la casa auto ha comunque ridimensionato leggermente le previsioni di vendita per l'anno fiscale in corso, nella misura dell'1,3% a 10,95 milioni di veicoli.

