Stellantis Pro One al primo posto in Medio Oriente e Africa

L'offensiva dei veicoli commerciali Stellantis Pro One ha registrato eccellenti risultati nel primo trimestre del 2024, rappresentando un terzo dei ricavi netti registrati da Stellantis e confermando la leadership nella regione Medio Oriente & Africa per il secondo trimestre consecutivo.

La performance sottolinea la forza di Stellantis Pro One nei mercati globali e la indirizza verso la leadership nel settore dei veicoli commerciali entro il 2027, oltre ad avvicinarla agli obiettivi delineati nel piano strategico Dare Forward 2030. Nel primo trimestre del 2024, Stellantis Pro One ha raggiunto una quota di mercato del 26% nella regione Medio Oriente & Africa.

Inoltre, ha mantenuto la prima posizione sia nelle regioni Eu30 sia in quelle del Sud America. Per quanto riguarda le vendite di Bev nell'Eu30 per il trimestre, Pro One occupa il primo posto con una quota di mercato del 33%, con il marchio Peugeot leader in tutta la regione.

"L'andamento delle vendite dei veicoli commerciali nel primo trimestre del 2024 conferma e rafforza la nostra strategia Stellantis Pro One", ha affermato Xavier Peugeot, senior vice president di Stellantis, commercial vehicles business.

"L'accoglienza entusiastica della nostra gamma di van completamente inedita, combinata con nuovi servizi connessi e vantaggiose offerte di furgoni con propulsione a celle a combustibile a idrogeno, conferma Stellantis come scelta privilegiata per i professionisti".



