Audi, nel 2024 consegne problematiche. Ricavi -18,7%

Audi ha comunicato che Il difficile contesto di mercato e le difficoltà nelle consegne, soprattutto per i modelli con motori termici V6 e V8, hanno avuto un impatto particolarmente negativo sull'utile operativo nel primo trimestre dell'anno. Rispetto allo stesso periodo del 2023 i ricavi sono scesi da 16.883 milioni di euro a 13.725 (-18,7%), con una discesa del margine operativo dal 10,8 al 3,4%.

"Come previsto - ha detto il cfo di Audi Jürgen Rittersberger - il 2024 sarà per noi un anno di transizione. Ciò è stato particolarmente evidente nel primo trimestre, che è stato caratterizzato, tra l'altro, da una situazione di offerta tesa.

Inoltre, le iniziative per i lanci di nuovi modelli come quella che Audi sta attualmente realizzando sono sempre associate inizialmente a spese preliminari elevate. Tuttavia, stiamo perseguendo un piano chiaro e abbiamo implementato una moltitudine di misure attraverso il nostro Programma di Performance 14 che entrerà in vigore nel corso dell'anno e ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi finanziari per il 2024".

Considerando il Brand Group Progressive (composto da Audi, Bentley e Lamborghini) ha consegnato ai clienti 402.048 automobili, con un calo del 4,7%. La domanda di modelli completamente elettrici, invece, è aumentata del 3%. Ed una delle future armi della ripresa di Audi sarà costituita dalla Premium Platform Combustion (Ppc) che supporterà le prossime generazioni di A5 e Q5 con motori termici. Lo ha confermato Gernot Döllner, ceo di Audi AG che ha detto che l'azieda "continua ad accelerare il ritmo con la nostra offensiva di prodotto".

"Dopo il debutto mondiale dell'Audi Q6 e-Tron e di Audi Q6L e-Tron, appena presentata a Pechino e sviluppata appositamente per il mercato cinese - ha aggiunto Döllner - quest'estate seguirà il prossimo modello completamente elettrico della gamma A6, la e-Tron. Con la nuova generazione di A5 e Q5 lanceremo nella seconda metà dell'anno anche i nostri primi modelli basati sulla Premium Platform Combustion (Ppc). Questa transizione sarà impegnativa per noi. Con il nostro team forte, nuovi modelli molto attraenti e un programma chiaro per una maggiore rapidità, ci stiamo posizionando per il futuro. Stiamo dando forma alla trasformazione da una posizione di forza".

