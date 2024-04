Future elettriche Jaguar Land Rover su piattaforme Chery

Jaguar Land Rover (Jlr) starebbe per concludere un accordo con il Gruppo Chery per utilizzare per i futuri modelli le piattaforme e altre tecnologie elettriche cinese.

Come riferisce CnEVPost, le due Case britanniche - controllate com'è noto dalla indiana Tata - dovrebbero inserire le basi del marchio di lusso Exeed (Gruppo Chery) non solo per i prossimi fuoristrada e le prossime auto full electric, ma anche per le varianti ibride plug-in, ancora molto richieste dal mercato. Ricordiamo che dal 2012 Jaguar-Land Rover h in atto una collaborazione con Chery per la produzione attraverso un jv locale dei modelli Jaguar XF a passo lungo, Range Rover Evoque e Land Rover Discovery Sport destinati al solo mercato della Cina.





