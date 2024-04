Rallenta a marzo il mercato dei veicoli commerciali (+6,6%)

Rallenta la spinta del mercato dei veicoli commerciali nel mese di marzo. Rispetto alla crescita a doppia cifra dei mesi precedenti, marzo - secondo i dati dell'Unrae - segna +6,6% e 20.280 veicoli commerciali immatricolati, 1.250 unità in più delle 19.030 del già dinamico marzo 2023. Il primo trimestre dell'anno archivia un incremento del 19,5% a 56.288 unità rispetto alle 47.111 del gennaio-marzo 2023.

Il diesel guadagna altri 2 punti di quota, all'81,9% del mercato. Il motore a benzina perde 1 punto, scendendo al 4,1% di share, i veicoli ibridi guadagnano 1,8 punti, al 9,2% del totale. Il gpl scende al 2,8%, il metano allo 0,1% come i veicoli plug-in. I veicoli elettrici dimezzano la quota, all'1,8% del totale.

"In tema di incentivi, il nuovo Dpcm risulta essere al vaglio della Corte dei conti e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entro la fine del mese di aprile. Auspichiamo un'accelerazione dell'iter per la piena operatività degli stessi, considerata la paralisi che si è generata sul mercato dei veicoli a zero emissioni, dimezzati come quota di mercato rispetto al primo trimestre 2023 (1,8% a fronte del 3,6%)", spiega il presidente dell'Unrae, Michele Crisci.



