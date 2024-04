Urso, produrre 200.000 auto l'anno a Mirafiori è il minimo

La produzione di "200.000 autovetturel'anno a Mirafiori credo sia il minimo sindacale": lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso in vista dell'incontro di domani dell'amministratore delegato di Stellantis Carlos Tavares a Mirafiori con i sindacati dei metalmeccanici. Parlando a margine della presentazione della 32esima giornata della Serie A Tim 2023-2024 dedicata alla promozione del Made in Italy Urso ha sottolineato che essendo quello di domani un incontro a Mirafiori "mi aspetto che Tavares raccolga l'invito dei sindacati del Piemonte, che si è manifestato anche al tavolo che si è tenuto qui al ministero.

L'invito che noi vogliamo realizzare a Mirafiori modelli capaci di produrre in quello stabilimento almeno 200.000 auto l'anno, tanto più alla luce dei nuovi modelli che Stellantis sta presentando al mercato. Mi auguro che parte significativa di quei modelli sia realizzata negli stabilimenti italiani a partire da Mirafiori". Questa, secondo il ministro, "credo che sia la risposta giusta che Tavares può dare nel luogo dove è nata l'auto italiana ai sindacati del Piemonte, alla città di Torino e alla regione".

Le case automobilistiche che "non producono in Europa - ha proseguito Urso - hanno intenzione di produrre in Europa per il continente europeo e in questo contesto l'Italia è uno dei paesi con la maggiore possibilità di attrarre investimenti anche nel settore automobilistico perché siamo l'unico paese europeo produttore di auto che ha un solo produttore". E' quanto ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy precisando che "in Italia c'è un delta tra produzione di auto e di immatricolazioni amplissimo, un divario che non esiste in nessun altra parte d'Europa che va colmato con chi intenda produrre in Italia e per questo diverse case auto di altri continenti si sono affacciate nel nostro ministero per valutare la possibilità di investire e produrre nel nostro paese". Parlando a margine della presentazione della 32esima giornata della Serie A Tim 2023-2024 dedicata alla promozione del Made in Italy Urso ha osservato anche che "nel contesto della produzione automobilistica europea, e ne ho parlato ieri con gli altri ministri nel vertice in Francia, è naturale che chi non produce in Europa intende realizzare stabilimenti produttivi nel nostro continente". Il ministro ha aggiunto che il nostro continente "deve passare necessariamente dall'Europa dei consumatori all'Europa dei produttori e questo per il sistema automobilistico significa che bisogna rendere compatibile la transizione verso l'elettrico con la sostenibilità del sistema produttivo e sociale europeo. Questo - ha precisato - si farà anche attraverso una politica di contrasto a chi fuori dall'Ue produce senza rispettare gli standard sociali e ambientali europei e talvolta, spesso, con i sussidi dello Stato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA