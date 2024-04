Il Belgio prepara il piano di salvataggio per Audi Bruxelles

Il primo ministro belga Alexander De Croo convocherà venerdì i governi federali e regionali del Belgio e la direzione di Audi Bruxelles per mettere a punto un piano di salvataggio per la fabbrica di Forest, travolta dalla crisi delle vendite delle auto elettriche. Lo riferiscono i quotidiani locali L'Echo e De Tijd.

Molti i punti sul tavolo per scongiurare la chiusura dello stabilimento che produce solo veicoli elettrici e la perdita di 3mila posti di lavoro. Il Belgio offrirà sostegno per la formazione, sussidi, tagli sulle bollette energetiche e l'applicazione di detrazioni sugli investimenti per aziende come Audi. L'idea del premier belga, viene sottolineato, è di mettere tutto per iscritto in una lettera di intenti che sarà consegnata ai vertici del gruppo automobilistico tedesco, che dovrebbe a sua volta offrire le garanzie necessarie.

Nelle scorse settimane Audi aveva annunciato il taglio di 371 posti di lavoro temporanei nello stabilimento belga a partire dall'8 aprile a causa delle "difficili condizioni economiche" e dell'"imprevedibilità dei sussidi in alcuni mercati" che "provocano una certa riluttanza da parte dei clienti ad acquistare auto elettriche al 100%".



