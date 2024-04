Volkswagen AG porta a Praga il know how informatico indiano

A differenza di quanto già annunciato da Bmw che lavorerà sullo sviluppo dei software in tre hub situati India assieme a Tata, Škoda Auto (Gruppo Volkswagen) sta lavorando ad una attività congiunta con Volkswagen Group Technology Solutions India (Vwits) che rafforzerà le conoscenze informatiche in una nuova sede situata a Praga.

Il nuovo sito, si legge nella nota, faciliterà lo scambio di talenti nell'ambito di Volkswagen Group Technology Solutions India e la nuova installazione rafforzerà la collaborazione creeranno nuovi vantaggi per gli specialisti in India, dove Vwits opera con uno dei suoi maggiori centri globali del settore.

"La digitalizzazione e lo sviluppo di soluzioni software sono la chiave del successo nell'ambito della trasformazione che è in corso dell'industria automobilistica - ha detto Holger Peters, membro del board di Škoda Auto con responsabilità di finanze, IT e affari giuridici - e con il lancio del nuovo centro di IT e gli esperti di Vwits, stiamo coinvolgendo i migliori professionisti in campo, provenienti sia dalla Repubblica Ceca che dai Paesi vicini"- "Questo perché è una nostra precisa missione migliorare continuamente la gamma dei nostri servizi digitali, dentro e fuori l'auto. Questo è fondamentale per continuare ad elevare il livello dell'esperienza cliente e dei nostri processi interni".



