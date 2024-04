Usa: Ford rallenta calendario di lancio di modelli elettrici

Ford ha annunciato negli Stati Uniti, subito dopo la diffusione del rapporto sulle vendite del primo trimestre, un cambiamento nella 'velocità' con cui verrà attuata la trasformazione della gamma in 100% elettrica.

Nonostante le vendite di modelli a batteria dell'Ovale Blu siano aumentate dell'86% e qulle degli ibridi del 42% rispetto a un anno fa, il lancio dei nuovi large suv elettrici con 3 file di sedili - previsto nel 2025 - è stato posticipato al 2027.

Allo stesso modo il debutto di un nuovo light truck 100% a batteria che sarà prodotto nel complesso dedicato ai veicoli elettrici di Blue Oval City in Tennessee, è stato spostato al 2026. Ford offrirà invece una versione ibrida di tutti i suoi modelli entro il 2030.

"Come marchio numero due di veicoli elettrici negli Stati Uniti - ha detto Jim Farley, presidente e amministratore delegato della Ford - ci impegniamo a espandere un business redditizio utilizzando saggiamente il capitale e portando sul mercato i giusti veicoli anche a benzina e ibridi oltre che completamente elettrici al momento giusto".

"I nostri veicoli elettrici di prossima generazione rivoluzionari saranno nuovi da zero e completamente abilitati per il software, con esperienze digitali in continuo miglioramento e una moltitudine di potenziali servizi".

Proseguono inoltre i lavori presso lo stabilimento di Avon Lake, Ohio, dove si fabbricheranno i nuovi veicoli commerciali elettrici per Ford Pro.

Come riporta Wardsauto, l'azienda prevede che la nuova linea di veicoli arriverà sul mercato entro "la metà del decennio" per poter dare a Ford una certa flessibilità nella gestione della produzione e soddisfare il mercato. Questo per non andare troppo avanti rispetto alla reale domanda di veicoli elettrici commerciali. Alla fine del 2023 Farley aveva affermato che la società aveva anche spostato la propria strategia sui veicoli elettrici per sviluppare rapidamente una piattaforma per veicoli elettrici a basso costo. Questo per mettere sul mercato modelli a batteria con prezzi inferiori rispetto a quanto pianificato in precedenza.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA