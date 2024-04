Stellantis illustra le strategie a concessionari e dipendenti

Oltre 300 titolari di concessionarie italiane e delle Reti Distrigo di Stellantis hanno partecipato all'Italian Product Day, all'Heritage hub di Torino, insieme a oltre 200 dipendenti di Stellantis, dove sono state presentate le strategie commerciali del gruppo nel 2024 e negli anni futuri grazie alla presenza fisica di 36 nuovi modelli o prototipi di tutti i brand Stellantis che saranno lanciati sul mercato italiano e nel mondo a partire da quest'anno nell'ambito del piano strategico Dare Forward 2030. Si è trattato di un evento unico nel suo genere, mai organizzato prima da Stellantis a livello mondiale. A Torino, in uno dei tre centri strategici del gruppo oltre agli Stati Uniti e alla Francia, tutti i ceo global di ogni singolo brand e il coo della Regione Enlarged Europe hanno infatti illustrato direttamente ai concessionari le strategie per l'Italia, l'Europa e le attività future sul resto del mondo, mettendo in risalto nuovi entusiasmanti prodotti e tecnologie previste per il rilascio nei prossimi mesi e anni. Erano presenti Jean-Philippe Imparato (Alfa Romeo e Stellantis Pro One), Luca Napolitano (Lancia), Olivier Francois (Fiat e Ds Automobiles), Linda Jackson (Peugeot), Thierry Koskas (Citroën), Floria Huttel (Opel), Antonio Filosa (Jeep) e Uwe Hochgeschurtz, coo della Regione Enlarged Europe di Stellantis. "Abbiamo articolato alla nostra Rete una visione chiara e convincente per la crescita futura e la sostenibilità dell'azienda. Sottolineando innovazione, centralità del cliente e adattabilità, abbiamo delineato iniziative strategiche volte a rimanere all'avanguardia in un panorama automobilistico in rapida evoluzione. Stellantis parte da basi solide. I risultati finanziari eccellenti sono la garanzia per gli investimenti.

Sono una garanzia per noi e per tutte le aziende che compongono la rete italiana" commenta Santo Ficili.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA