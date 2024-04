Xiaomi vola in Borsa con l'elettrica SU7, vale più di Gm e Ford

Xiaomi corre in Borsa con la sua prima e-car SU7 e supera Gm e Ford per capitalizzazione, registrando in Cina il boom di ordini. Dopo il lancio della scorsa settimana del veicolo elettrico sportivo SU7, il colosso cinese degli smartphone ha visto i suoi titoli balzare oggi dell'8,57% alla Borsa di Hong Kong, ritracciando dal picco intraday a +16%.

La compagnia di Pechino ha aggiunto circa 7,6 miliardi di dollari al suo valore di mercato dato che le azioni hanno toccato il massimo da gennaio 2022 nel primo giorno di negoziazione dalla presentazione dell'auto, sotto stretta osservazione perché trae spunti stilistici dalla Porsche.

L'azienda cinese, che ricava la maggior parte dei ricavi da 37,5 miliardi di dollari dagli smartphone, ha una valutazione di 55,2 miliardi di dollari, superiore a quella delle tradizionali case automobilistiche americane General Motors e Ford, rispettivamente di 52,4 e 53,1 miliardi. Nel frattempo Tesla ha prodotto 433.371 auto nel primo trimestre e ne ha consegnate 386.810, meno delle attese degli analisti che scommettevano su 449.080 veicoli. Il dato deludente appesantisce il gruppo di Elon Musk a Wall Street. "Il calo dei volumi è dovuto in parte alla fase iniziale di accelerazione della produzione del Model 3 aggiornato nel nostro impianto di Fremont e alle chiusure dovete al conflitto nel Mar Rosso e all'attacco alla gigafactory di Berlino", dicono dalla Tesla.

L'SU7 (Speed Ultra 7) di Xiaomi entra nell'affollato mercato cinese dei veicoli elettrici con un prezzo che è sotto i 30.000 dollari per il modello base, più basso della Model 3 di Tesla disponibile in Cina. Venerdì la società ha riferito di aver ricevuto 88.898 ordini per il modello nelle prime 24 ore di vendita: una cifra che, considerando la capacità produttiva iniziale annua di 150.000 vetture, indica l'esaurimento degli ordini per l'intero 2024. Se il più grande mercato delle quattro ruote al mondo rappresenta una sfida per i nuovi arrivati per la spietata guerra dei prezzi, gli analisti hanno notato che Xiaomi ha maggiori margini di stabilità sul gran numero delle startup di veicoli elettrici del Dragone. In più, l'esperienza nel campo degli smartphone dà un vantaggio alla compagnia sui cruscotti intelligenti, caratteristica molto apprezzata dai consumatori cinesi.

Xiaomi ha messo anche in guardia i potenziali acquirenti sui tempi di attesa della sua berlina che potrebbero variare tra i 4 e i sette mesi. L'azienda ha già prodotto 5.000 veicoli SU7, soprannominati con un gioco di marketing 'l'edizione dei fondatori', arricchita da accessori aggiuntivi. Il fondatore e numero uno Lei Jun ha chiarito sul suo account di social mandarino che le consegne del primo lotto sarebbero iniziate mercoledì in 28 città cinesi e che ci sarebbe stata una cerimonia presso lo stabilimento di Pechino. Xiaomi ha anticipato di stimare una perdita dall'SU7, per ora. "Manteniamo la nostra visione cauta secondo cui alla fine tutti potrebbero essere dei perdenti" nel segmento auto da 200.000-300.000 yuan (circa 27.500-41.500 dollari), hanno ipotizzato gli analisti di Citi Research. Sulla base di volumi da 60.000 unità nel 2024, Citi ha previsto che l'SU7 potrebbe generare la perdita netta di 4,1 miliardi di yuan (570 milioni di dollari): una media di 68.000 yuan (9.400 dollari) per auto. Il lancio, tuttavia, soddisfa le ambizioni di Lei che nel 2021 si impegnò a investire 10 miliardi di dollari nel settore dell'auto come "l'ultimo grande progetto imprenditoriale" della sua vita.

Dopo l'SU7, altri marchi cinesi di veicoli elettrici con modelli comparabili hanno annunciato riduzioni di prezzo e sussidi. Nel 2024, il segmento da 200.000 a 300.000 yuan vedrà circa 240 modelli di veicoli elettrici in vendita, in aumento di quasi il 20% sul 2023, ha stimato Citi. Tutti segnali di una concorrenza ancora più spietata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA