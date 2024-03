Inediti furgoni elettrici Renault e Volvo AB a Sandouville

Una rivoluzionaria gamma di veicoli commerciali elettrici, studiati e prodotti da Flexis SAS (la jv creata lo scorso 22 marzo che fa capo al Gruppo Renault, a Volvo AB e al colosso della logistica CMA CGM) verrà prodotta nello storico stabilimento francese di Sandouville del Gruppo Renault. Situato in una posizione ideale in Normandia, vicino a numerose infrastrutture di trasporto, lo stabilimento di Sandouville ha prodotto, per 50 anni a partire dal 1964, la maggior parte dei modelli alto di gamma di Renault.

Dal 2014, si è specializzato nella produzione di veicoli commerciali leggeri, realizzando per il brand Renault e per i suoi partner (tra cui nel 2017 e 2018 Fiat Professional) oltre 1 milione di Trafic. Nel 2023, lo stabilimento ha realizzato 131.427 veicoli e aggiunto alla produzione Trafic Van E-Tech Electric. Il piano per le attività di Flexia SAS e dei futuri progetti dell’azienda e dello stabilimento è stato presentato da Luca de Meo ceo del Gruppo Renault e da Thierry Charvet direttore Industriale e qualità a Bruno Le Maire, ministro francese dell’economia, delle finanze e della sovranità industriale e digitale.

Per sostenere la nuova attività nel sito di Sandouville - che sta accelerando la trasformazione digitale e che è impegnato a raggiungere una carbon footprint pari a zero entro il 2030 - è stato annunciato un piano di assunzioni per 550 posti di lavoro nei prossimi quattro anni. Volvo AB, va precisato, è di proprietà svedese e uno dei più grandi produttori di camion pesanti, mezzi da cantiere e bus al mondo. E non ha rapporti con il fabbricante di automobili Volvo Car Corporation, ceduta a Ford nel 1999 e ora sotto il controllo della cinese Geely.

La jv Flexis SAS costituisce invece un riavvicinamento tra Volvo AB e il Gruppo Renault, perché la divisione Renault Truck stata ceduta dalla Casa della losanga al Gruppo svedese nel 2001 e da allora i camion e i veicoli industriali Renault sono via via cresciuti fino a diventare il secondo più importante marchio nella galassia di Volvo AB.

