Hyundai investirà 50 miliardi in Corea del Sud entro il 2026

Hyundai investirà più di 50 miliardi di dollari in Corea del Sud entro il 2026, in gran parte per promuovere lo sviluppo e la produzione di veicoli elettrici.

Hyundai, considerando anche la controllata Kia, è la terza casa automobilistica mondiale in termini di vendite, ma il colosso sudcoreano è in ritardo nel settore dei veicoli elettrici, dominato dal produttore cinese BYD. Hyundai, che intende entrare nella top tre mondiale dei veicoli elettrici, ha annunciato lo scorso anno l'obiettivo di aumentare la produzione annua in questo settore a oltre 3,6 milioni di unità entro il 2030. Con questo nuovo investimento di 68 trilioni di won (50,5 miliardi di dollari), Hyundai Motor Group afferma di voler "garantire la crescita in un contesto economico incerto, attraverso una politica di costante evoluzione e innovazione".

Secondo il piano, Hyundai creerà 80.000 posti di lavoro in Corea del Sud e costruirà tre nuove fabbriche di veicoli elettrici, che dovrebbero aumentare la produzione annua di veicoli elettrici nel Paese a 1,51 milioni di unità entro il 2030. La strategia del gruppo per i veicoli elettrici comprende anche investimenti in infrastrutture, software, tecnologia delle batterie e guida autonoma.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA