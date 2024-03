McLaren totalmente acquisita dal fondo sovrano del Bahrain

McLaren Group Limited ha completato la sua riorganizzazione del capitale con l'investitore strategico a lungo termine Bahrain Mumtalakat Holding Company, il fondo sovrano del Regno del Bahrein, che ha acquisito la piena proprietà del capitale azionario del gruppo dopo la conversione di tutte le azioni privilegiate in azioni ordinarie.

Dopo essere diventato uno dei nomi di maggior successo nel motorsport nel corso degli ultimi 60 anni, grazie alla partecipazione in Formula 1, IndyCar, Formula E, Extreme E e negli eSport; dal 2011 McLaren ha dato vita alla divisione supercar dell'azienda, McLaren Automotive, realizzando modelli iconici ed innovativi come la Senna e la P1. "Siamo lieti del continuo impegno di Mumtalakat nei confronti di McLaren - ha dichiarato Paul Walsh, McLaren Group executive chairman - attraverso questo accordo, che rinforza la nostra struttura proprietaria e di governance. Questo, consentirà inoltre di concentrarci sulla realizzazione del nostro piano aziendale a lungo termine, compresi gli investimenti in nuovi prodotti e tecnologie, continuando a esplorare potenziali partnership tecniche con partner del settore".



