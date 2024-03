Ricavi in crescita del 24,3% per il gruppo Pininfarina

Ricavi totali in crescita del 24,3% per il gruppo Pininfarina, principalmente per le plusvalenze derivanti dalla vendita di un prototipo e dello stabilimento di San Giorgio Canavese (Torino). Nel bilancio del 2023 approvato dal cda ammontano a 90,4 milioni. I ricavi della capogruppo hanno fatto registrare un incremento del 31,7% rispetto al 2022; per quanto riguarda la Pininfarina of America, l'incremento dei ricavi è stato del 22,7%.

Le previsioni per il 2024 formulate dal consiglio di amministrazione sono di un aumento dei ricavi totali rispetto al consuntivo 2023.

L'assemblea degli azionisti è stata convocata il 13 maggio a Cambiano (Torino).



