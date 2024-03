Seat cresce nel 2023 a doppia cifra e punta agli Stati Uniti

Trainata anche dalla crescita del marchio sportivo Cupra, Seat festeggia il 2023 con il gruppo Volksweagen di cui fa parte con un utile operativo ai massimi della sua storia: 625 milioni di euro. L'incremento rispetto ai 33 milioni del 2022 è stato di 592 milioni. Risultati, in accordo con le International Accounting Rules, che sono stati annunciati oggi da Wayne Griffiths, Ceo di Seat e Cupra, nel corso di una diretta Web dalla Spagna con i rappresentanti della stampa internazionale. Seat S.A., ha sottolineato il manager, ha fatto segnare una redditività del 4,4% (nel 2022 era stata dello 0,3%), un fatturato di 14,3 miliardi di euro (+31% rispetto al precedente 10,941 miliardi). L'exploit legato è legato anche all'incremento a doppia cifra delle consegne del marchio Seat, arrivate a 288.437 unità (+24% sulle 232.696 del 2022). Numeri che si aggiungono alle 230.739 unità di Cupra (+50,9% sulle precedenti 152.896 unità), per un totale di 519.176 auto (+35,3% sulle 385.592 dello scorso anno). Brand Cupra che dal 2018 a oggi ha consegnato 530.000 vetture.

A livello prodotto è stato chiarito per Seat che Arona e Ibiza saranno rinnovate nel 2025, nei prossimi mesi arriverà una nuova versione di Leon, con aggiornamenti e migliorie a livello tecnico e tecnologico. Anche Ateca sarà aggiornata e verrà prolungato il suo ciclo di vita.

Per quello che riguarda Cupra, un forte impulso è atteso nel 2024 dall'elettrica Tavascan e dal Suv elettrificato Terramar.

Annunciate nuove versioni di Leon e Formentor. Nel 2025 sarà la volta della Raval che verrà prodotta a Pamplona. Confermato, inoltre, entro la fine del decennio il lancio del brand negli Stati Uniti, con la versione elettrica della Formentor e con un Suv a batterie più grande, prodotto in Nord America.

"Chiudiamo un anno in cui Seat S.A. - ha detto Griffiths - ha registrato i migliori risultati finanziari dei suoi 73 anni di storia, assicurando che la nostra azienda continui il suo percorso verso un futuro più redditizio. Il 2023 è stato di grandi contrasti per l'industria automobilistica e per la nostra azienda che ha continuato a navigare in un mare di incertezza e ha subito la più grande trasformazione della sua storia".

"La strategia di investimenti - è stato aggiunto dalla Spagna - è proseguita nel 2023, raggiungendo un totale di 5,3 miliardi di euro negli ultimi cinque anni e con l'aumento del 44% degli investimenti in R&S, per un totale di 939 milioni di euro".

A livello contabile, da chiarire, spiega il Costruttore in una nota, che "secondo le norme contabili spagnole (Ias), l'utile operativo di Seat S.A. ha raggiunto la cifra record di 505 milioni di euro, con un aumento di 619 milioni di euro (2022: -114 milioni di euro). Ciò rappresenta un miglioramento del rendimento delle vendite di 4,7 punti percentuali, da un negativo 1,1% a un positivo 3,6%. Il fatturato annuo ha raggiunto il massimo storico di 14,169 miliardi di euro, il 35,0% in più rispetto al 2022 (10,513 miliardi). L'utile al netto delle imposte è aumentato di 480 milioni di euro, raggiungendo i 548 milioni di euro (2022: 68 milioni di euro)".

Inoltre, l'Ebitda ha raggiunto 1,125 miliardi di euro, con un +123% rispetto ai 505 milioni del 2022.

Per quello che riguarda il gruppo iberico in Italia, Pierantonio Vianello, direttore per il nostro Paese dei marchi Seat e Cupra, presente alla diretta video organizzata a Milano, al Cupra Garage, ha aggiunto: "Il marchio Cupra è cresciuto del 50% come nel resto del mondo: performance che assumono ancora più valore nell'ambito della realtà italiana, grazie anche allo sviluppo attento della rete dei Cupra Garage: abbiamo un team che ha sposato il brand ed è uno dei motivi della nostra forza.

Oggi siamo a 49 concessionari in Italia. Quest'anno sarà un anno che ci impegnerà con ben 4 lanci che per un marchio giovane rappresentano un evento straordinario: vogliamo continuare crescere sia con Cupra sia con Seat".



