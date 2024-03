Gruppo Bmw 2023: crescono vendite (+6,4%) ed Ebit (+32,0%)

Anche nell'anno finanziario 2023, come era già accaduto per la precedente gestione, il Gruppo Bmw ha raggiunto i previsti obiettivi aziendali, con un aumento delle consegne ai clienti salite del 6,4% (per un totale di 2.554.183 veicoli) e una crescita dei ricavi del 9,0% arrivando a 155,498 miliardi di euro.

Importante - come è stato ribadito oggi durante la conferenza annuale del Gruppo - l'aumento dell'utile prima del risultato finanziario (Ebit) che è salito a 18,482 miliardi (+32,0%).

Nell'ambito automotive l'Ebit è aumentato significativamente a 12,981 miliardi (+22,1%) grazie al pieno consolidamento di Bmw Brilliance Automotive Ltd. (Bba) nonché per l'effetto della crescita delle vendite e del miglioramento del mix dei prodotti.

Per contro i risultato è stato influenzato dalla spesa per ricerca e sviluppo (7,538 miliardi +13,8%) nonché dai maggiori costi dei materiali. Nel 2023 il margine Ebit è stato del 9,8%, in crescita rispetto all' 8,6% della precedente gestione.

Escludendo gli ammortamenti degli asset Bba dall'allocazione del prezzo di acquisto di 1,4 miliardi di euro precedentemente menzionata, il margine Ebit è però stato del 10,8%.

Guardando all'anno 2024, Il Gruppo Bmw prevede che le consegne dei propri marchi saranno "leggermente superiori" ma con una quota di modelli completamente elettrici che aumenterà in modo significativo. Il margine Ebit nel segmento automobilistico dovrebbe essere compreso tra l'8 e il 10%.

"Più diventano complesse le condizioni quadro, più è importante attuare una strategia coerente - ha detto Oliver Zipse, presidente del consiglio di amministrazione di Bmw AG - Di conseguenza, prodotti di qualità e un elevato grado di reattività rimarranno i nostri principali fattori di successo nel 2024. Ciò continuerà a renderci in futuro un partner affidabile per clienti, investitori e stakeholder".



