Urso, al lavoro per portare un altro produttore auto in Italia

"In Italia abbiamo il più ampio delta tra produzione e immatricolazione" di autoveicoli. Lo ha detto il ministro Adolfo Urso a margine del G7, specificando che si tratta di un delta "del 30-35%". "Abbiamo convenuto con l'Anfia che per mantenere competitiva l'industria dell'automotive bisogna soddisfare un mercato di almeno 1 milione e 300mila veicoli". "Ci manca qualcosa perché l'Italia è l'unico Paese produttore in Europa ad avere una sola casa automobilistica. A noi sarebbe sufficiente - ha aggiunto - un altro soggetto in questo piano strategico. Per questo già da un anno stiamo lavorando con una task force per portare almeno un'altra casa automobilistica in Italia. Questo riguarda produttori asiatici ma anche occidentali".



