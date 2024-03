Škoda Auto, elevati utili 2023 sostegno dei progetti futuri

Forte dei risultati finanziari ottenuti nel 2023 Škoda Auto Group guarda con fiducia ai prossimi anni, non solo grazie al lancio di modelli elettrici inediti (come il suv Elroq nel corso del 2024 e il city suv Epiq che arriverà nel 2025) ma anche alla implementazione della presenza internazionale, con l'ingresso in Vietnam e Kazakistan.

Nel 2023 Škoda ha fatto segnare un fatturato record di 26,5 miliardi di euro nel 2023 e soprattutto un utile operativo arrivato a 1,8 miliardi (+182,3%) su base annuacon un ritorno sulle vendite (Ros) del 6,7% mentre nel 2022 era del 3%.

Le consegne ai clienti hanno raggiunto nel 2023 quota 866.800 unità, con un aumento del 18,5% rispetto all'anno precedente. Il modello 100% elettrico Enyaq ha registrato di gran lunga la crescita più alta tra tutti i modelli Škoda, pari al 52,1% su base annua.

Škoda sta attuando con determinazione i piani anche nei settori della digitalizzazione e dell'elettrificazione, con l'impegno a investire miliardi di euro nella mobilità elettrica nei prossimi anni.

"Con i nostri risultati per il 2023 - ha commentato Klaus Zellmer, ceo di Škoda Auto, afferma: abbiamo dimostrato ancora una volta la resilienza del nostro modello di business e la grande flessibilità. La nostra strategia si è dimostrata efficace e la nostra gamma di modelli diversificata, che combina il meglio di entrambi i mondi, continua a incontrare il favore del pubblico. Oggi presentiamo il prossimo importante passo in questo senso: il design del nostro nuovo City Suv completamente elettrico Škoda Epiq, che sarà presentato ufficialmente nel 2025 con un prezzo di circa 25.000 euro, cosa che renderà la mobilità elettrica ancora più accessibile".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA