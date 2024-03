Iveco prevede per il 2028 ricavi netti di 19 miliardi

I key target delle attivitàindustriali al 2028 del gruppo Iveco includono ricavi netti di circa 19 miliardi di euro, adjusted Ebit margin tra 7 e 8%, free cash flow di circa 0,9 miliardi di euro. A livello consolidato è atteso un risultato netto pari circa 0,9 miliardi di euro e un utile per azione diluito superiore a 3 euro per azione.

Iveco investirà oltre 5,5 miliardi di euro dal 2024 al 2028 per rimanere all'avanguardia in una traiettoria d'innovazione che evolve molto in fretta. Il gruppo annuncia oggi il nuovo piano strategico, nel Capital Markets Day che si tiene a Torino.

La decisione di tenere un Capital Markets Day due anni dopo il primo Investor Day del novembre 2021 è motivata dai recenti risultati del gruppo: a fine 2023 Iveco Group aveva già raggiunto gli obiettivi previsti per il 2026, o era in anticipo rispetto alla traiettoria per il loro conseguimento. Nel piano strategico risalente al 2021 Iveco Group aveva previsto ricavi netti totali delle attività industriali tra i 16,5 e i 17,5 miliardi di euro entro il 2026 e ha raggiunto 15,9 miliardi di euro alla fine del 2023, dimostrando di essere pienamente in linea con gli obiettivi. L'adjusted Ebit delle attività industriali per il 2026 era atteso tra il 5 e il 6% (era pari al 3,6% nel 2019), risultato che l'azienda ha già conseguito nel 2023. Per il free cash flow dalle attività industriali, Iveco Group aveva previsto 500 milioni di euro nel 2026 e ha già totalizzato più di 400 milioni di euro nel 2023, in anticipo rispetto alla traiettoria che aveva assunto come proprio obiettivo. Tutto ciò, è stato spiegato, è in larga misura attribuibile all'estrema focalizzazione sul risultato e all'approccio 'di squadra' dell'Azienda, che unisce le sue persone (oltre 36.000 in tutto il mondo) verso uno scopo comune.

Iveco e e Ford Trucks, il marchio di Ford Otosan per i veicoli commerciali pesanti, annunciano un memorandum d'Intesa non vincolante per esplorare una collaborazione nello sviluppo congiunto di una struttura di cabina per i veicoli commerciali pesanti conforme alle nuove normative che entreranno in vigore nel 2028/2029. Si tratta di un passo preliminare nello sviluppo congiunto di nuovi prodotti e tecnologie, esteso a componenti e sistemi interni di cabina. Iveco Group estende e approfondisce inoltre la partnership con Hyundai Motor Company nel settore delle soluzioni per mezzi commerciali pesanti elettrici, sia a batteria sia a celle a combustibile, per i mercati europei.

Sfruttando le tecnologie e gli asset di ciascun partner, le due aziende prevedono di accelerare la transizione verso un futuro sostenibile.

Iveco Group introduce oggi inoltre una nuova struttura di reporting delle performance per business unit, fornendo maggiore trasparenza sulle performance separate di powertrain, bus, defence, truck e financial services. La business unit Fire Fighting (organizzata sotto il marchio Magirus) non è inclusa nel nuovo piano strategico, né nelle relative previsioni finanziarie. Come comunicato ieri al mercato, il gruppo ha infatti firmato un accordo definitivo per il trasferimento della proprietà di Magirus a Mutares, una società quotata in borsa specializzata in turnaround. La business unit Powertrain è uno dei primi tre produttori di motori a livello mondiale. Mira a raggiungere tra i 5,5 e i 6 miliardi di euro di ricavi netti entro il 2028 (obiettivo precedente pari a circa 5 miliardi di euro entro il 2026) e punta a una redditività a due cifre, che significa aumentare l'Adjusted Ebit margin di circa 100 punti base all'anno, fino a raggiungere il 9,5%-10,5% a fine 2028. La business unit Bus, con un investimento di 600 milioni di euro in tecnologia avanzata tra il 2024 e il 2028, punta a raggiungere tra il 3 e i 3,5 miliardi di euro di ricavi netti entro il 2028 ed è determinata a crescere in modo da quasi raddoppiare la redditività rispetto al 2022, raggiungendo il 7-8% entro il 2028. Defence si configura come una business unit indipendente e autosufficiente, che enfatizza l'innovazione tecnologica, l'eccellenza operativa e le partnership strategiche. Grazie a un portafoglio ordini che supera i 4 miliardi di euro, prevede di raggiungere tra 1,2 e 1,3 miliardi di euro di ricavi netti entro il 2028, con un adjusted Ebit margin tra il 12 e il 13%. La business unit Truck intende far leva sulla leadership nel segmento dei veicoli commerciali leggeri con i modelli Daily e eDaily, e nella gamma media con il noto Eurocargo, migliorando nel contempo i margini del segmento dei camion pesanti con i modelli S-Way e S-eWay. Intende raggiungere 11,0-11,5 miliardi di euro di ricavi netti entro il 2028, con un adjusted Ebit margin di circa il 7%. La business unit Financial Services è focalizzata sulla conferma degli attuali risultati. Mira a far crescere il portafoglio captive gestito fino a 8-9 miliardi di euro rispetto ai 6,9 miliardi di euro del 2023, con un adjusted Ebit margin tra 130 e 150 milioni di euro entro il 2028.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA