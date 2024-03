Torna modello elettrico entry-level Audi annunciato nel 2023

Nel marzo del 2023, l'allora capo dell'Audi Markus Duesmann aveva parlato per la prima volta di un nuovo modello elettrico entry-level, da collocare nella gamma dei Quattro Anelli sotto al modello d'ingresso Q4 e-Tron. Il progetto, dopo l'uscita di scena di Duesmann nell'estate dello scorso anno, era però stato 'congelato' in attesa della riorganizzazione voluta dal ceo Gernot Döllner insediatosi a Ingolstadt il primo settembre.

Ora però il file Audi elettrica entry level è stato di nuovo aperto, con l'obiettivo di portare al più presto questo inedito modello elettrico sul mercato. Lo ha svelato lo stesso Döllner nel corso di un evento riservato al personale proprio nello stabilimento principale del Gruppo, affermando che a Ingolstadt oltre alle Q6 e-Tron e A6 e-Tron verrà fabbricato un altro modello a batteria, derivato dalla piattaforma Meb di Volkswagen.

La decisione è stata apprezzata da Jörg Schlagbauer capo del comitato aziendale di Audi che ha ricordato che "come comitato aziendale, ci siamo battuti per anni per questo veicolo e lo abbiamo richiesto per lo stabilimento di Ingolstadt. I criteri per una decisione positiva sono stati chiaramente formulati fin dall'inizio: fattibilità economica e competitività tecnologica".

Secondo quanto riporta Automobilwoche, il nuovo modello elettrico si collocherà nel segmento delle compatte e avrà dimensioni simili all'attuale Audi A3. E per raggiungere questo obiettivo, Audi sta lavorando su un nuovo concetto di carrozzeria che sarà adattata - come nel caso della Q4 e-Tron - alla ultima generazione della piattaforma modulare Meb della Volkswagen.

