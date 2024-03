Nuova Alfa Stelvio a Cassino nella seconda metà del 2025

Il futuro di Alfa Romeo sarà tutto italiano. La nuova Stelvio nel 2025 e la nuova Giulia nel 2026 saranno concepite, disegnate e prodotte in Italia, nello stabilimento di Cassino, sfruttando le competenze e l'esperienza del team italiano e del Centro Stile. Giulia e Stelvio saranno "due autentici gioielli italiani, esportate in tutto il mondo affermando Alfa Romeo come il marchio premium globale di Stellantis" spiega Jean-Philippe Imparato, amministratore delegato del marchio del Biscione.

La Stelvio sarà la prima vettura tra i brand europei di Stellantis a essere prodotta sulla nuova piattaforma Stla Large in Italia.



