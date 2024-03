Texa inaugura una nuova filiale in Brasile

La società degli strumenti di diagnostica per motori Texa, di Monastier (Treviso), ha inaugurato una nuova sede della filiale a São Caetano do Sul, nello stato di San Paolo (Brasile) che, con i suoi oltre 2.000 metri quadrati, raddoppia la superficie della precedente. Texa Brasile è stata costituita nel 2014 e oggi impiega 40 persone, con un fatturato di 5,4 milioni di euro grazie ad un business esteso su tutta l'America Latina. "L'obiettivo per i prossimi anni - ha spiegato il presidente di Texa, Bruno Vianello - è quello di consolidare la presenza in Sud America, un territorio con un grande potenziale, garantendo adeguato supporto ai clienti e rafforzando lo sviluppo di progetti speciali con i grandi costruttori di veicoli, come avviene in Europa".



