Toyota investirà 2,2 miliardi di euro in Brasile entro il 2030

Toyota investirà 11 miliardi di reais, pari a poco più di 2 miliardi di euro in Brasile entro il 2030 per avviare la produzione di nuovi veicoli ibridi. La casa auto nipponica ha dichiarato che intende produrre nuovi modelli con combinazioni intermedie nello stato di San Paolo, con l'opportunità di creare 2.000 posti di lavoro a livello locale.

Il Brasile è la maggiore economia del Sud America e uno dei principali centri di smistamento di veicoli verso altri mercati del continente, e il governo concede un trattamento preferenziale alle case automobilistiche che producono veicoli ecologici.

Altri costruttori auto, tra cui Volkswagen, General Motors e Hyundai Motor, hanno già annunciato piani di investimento su larga scala in Brasile.



